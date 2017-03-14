"Укрпошта" запровадила он-лайн сервіси оплати послуг та переказу коштів між банківськими картками

"Укрпошта" з 14 березня ввела нові сервіси з переказу коштів між банківськими картками MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron будь-яких банків країни й онлайн оплати послуг на сайті ПАТ.

Як повідомляється в прес-релізі "Укрпошти" у вівторок, ведення цих послуг відбулося завдяки партнерству з компанією Рortmone, що є одним з лідерів українського ринку онлайн платежів і грошових переказів.

Згідно з ним, перекази здійснюються лише в національній валюті. Також за бажання користувач може отримати квитанцію.

Як повідомляється на сайті "Укрпошти", час зарахування коштів здійснюється у 95% випадків - до 30 хвилин, в інших випадках - від 1 до 5 днів. Комісія становить 1% + 5 грн. Ці кошти стягуватимуть з картки відправника переказу разом із сумою переказу

"Максимальна сума одного переказу - 25 тис. грн. Максимальна сума переказів за однією карткою за день - 75 тис. грн. Максимальна сума всіх переказів за однією карткою на місяць - 150 тис. грн. Максимальна кількість переказів за однією карткою за день - 10 . Максимальна кількість переказів за однією карткою за місяць - 25", - зазначається на сайті.

ПАТ "Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури, є національним оператором поштового зв'язку. Надає понад 50 видів послуг майже в 12 тис. відділень по всій країні. Штат підприємства налічує 76 тис. працівників, з яких 33 тис. - листоноші, 13 тис. - оператори поштового зв'язку.