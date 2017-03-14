Події

14:09 14.03.2017

Звільнений з "полону" в Щербинівці тепловоз із вагонами було розграбовано

В "Укрзалізниці" виявили розкрадання вантажу та крадіжку деталей на тепловозі з вагонами, який утримували в Щербинівці, повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Сьогодні представник "Укрзалізниці" після огляду звільненого з "полону" в Щербинівці тепловоза з вагонами повідомив про розкрадання вантажу та крадіжку комплектуючих із "полоненого" потягу", - написав він на сторінці у Facebook у вівторок.

За словами В. Аброськіна, правоохоронці повністю контролюють ситуацію. "Скоєння тяжкого злочину, що мало місце протягом тривалого часу, припинено завдяки поліцейським Донецької області, СБУ й іншим правоохоронним органам", - додав він.

Як повідомлялося, залізничну колію на переїзді станції Кривий Торець у Щербинівці було заблоковано 10 лютого, також прибічники блокади торгівлі з ОРДЛО захопили електровоз із 47 вагонами. За цими фактами слідче відділення Торецького відділення поліції почало досудове розслідування за ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) і ч. 2 ст. 278 (угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна) Кримінального кодексу України.

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