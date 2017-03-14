Американська Thunderbird School of Global Management забезпечить навчання українських держменеджерів ОПК

Американська Thunderbird School of Global Management і держконцерн "Укроборонпром" розпочали реалізацію спільного освітнього проекту для українських держменеджерів оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Згідно з повідомленням прес-служби держконцерну, що реалізується за підтримки дипмісії США в Україні освітня програма націлена на впровадження в українській оборонній промисловості передових західних підходів в управлінні підприємствами, а також підвищення ефективності управлінських рішень.

Програма бізнес-школи Thunderbird School of Global Management спирається більш ніж на 70-річний досвід і орієнтована на специфіку і потреби ОПК, охоплює зокрема й питання адміністрування бізнесу, управління проектами, фінансами і людськими ресурсами, управлінську ефективність. Випускниками Thunderbird стали понад 70 тис. керівників по всьому світу, зазначається в повідомленні.

Партнером проекту виступає Міжнародний інститут менеджменту в Києві.

Як повідомлялося, в 2016 році "Укроборонпром" оприлюднив плани з проведення реформи ОПК, основними напрямами якої розглядаються: корпоратизація галузі, аудит із залученням міжнародних аудиторських компаній, кластеризація оборонних підприємств, захист технологій, а також запуск платформи розвитку оборонних інновацій.

Україна пов'язує успішне проведення реформи з розширенням технологічної та промкооперації з США в ОПК. Також Київ розраховує на допомогу, зокрема й фінансову, американської сторони при проведенні реформи оборонної промисловості.

Україна планує до 2020 року забезпечити в повному обсязі переведення ОПК на стандарти НАТО.