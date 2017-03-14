Україна і Туреччина домовилися про взаємний в'їзд громадян за ID-картками

Україна і Туреччина домовилися про можливість взаємних поїздок громадян на підставі внутрішніх паспортів у вигляді ID-карток, написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter прес-секретар прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Дмитро Столярчук.

Відповідну угоду було підписана між урядами двох країн в Анкарі у вівторок під час офіційного візиту прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

"Україна і Туреччина підписали договір, яким спростили взаємні поїздки громадян. Тепер з ID-картками можна їздити без віз", - написав Д.Столярчук.

Міністерства освіти України і Туреччини також підписали договір про співробітництво.

"Міносвіти України і Туреччини відкрили шлях до створення спільних магістерських програм у стратегічно важливих сферах", - написав прес-секретар прем'єра України.

У повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів України зазначено, що угодою про в'їзд громадян передбачається, що громадяни України і громадяни Туреччини, які користуються паспортами у формі ID-картки з безконтактним електронним носієм, зможуть в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом і перебувати без віз на території Туреччини та України відповідно терміном до 90 днів протягом 180 днів.

Положеннями меморандуму про співробітництво між Міністерством освіті і науки України та Радою вищої освіти Туреччини передбачено створення спільних бакалаврських, магістерських та аспірантських програм у сферах атомної енергетики, ядерної безпеки, авіаційних і космічних технологій, підтримка вивчення і викладання української та турецької мов, здійснення програм академічного обміну.