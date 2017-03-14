Порошенко за розширення санкцій проти РФ з огляду на "конфіскацію" українських підприємств в ОРДЛО та заборону торговельних відносин із ними

Президент України Петро Порошенко заявляє, що після "націоналізації" підприємств на території Донбасу з боку "ДНР"/"ЛНР" ніякі торговельні відносини з ними немає, і просить Євросоюз про посилення санкцій проти РФ.

"Після захоплення цих підприємств ми не можемо мати жодних торговельних відносин із цими "конфіскованими" підприємствами. Ми не будемо дозволяти жодної їхньої діяльності. І просимо підтримки цих рішень, в тому числі шляхом посилення санкцій ЄС проти Російської Федерації, яка дозволила це брутальне порушення міжнародного права", - сказав глава держави на зустрічі з міністром закордонних і європейських справ Люксембургу Жаном Ассельборном, повідомляє прес-служба президента.

У цьому контексті П.Порошенко нагадав, що РФ визнала фейкові документи "ДНР" і "ЛНР", а пізніше відбулося захоплення українських підприємств, які працювали в правовому полі України - сплачували податки, виплачували зарплату в гривні.

Крім того, під час зустрічі президент подякував ЄС за нещодавнє рішення продовжити санкції за незаконну анексію Криму: "Це для нас надзвичайно важливо та є демонстрацією позиції підтримки України".