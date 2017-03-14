Події

16:08 14.03.2017

Янукович постане перед судом у заочному порядку

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що екс-президента України (2010-2014 рр.) Віктора Януковича буде засуджено в заочному порядку, і попри його відсутність у суді він матиме захист та інші процесуальні можливості.

"Віктор Янукович... постане перед судом у заочному засудженні. У нього буде захист і всі процесуальні можливості", - сказав Ю.Луценко на брифінгу в Києві у вівторок.

За словами генпрокурора, відповідні документи прокуратура передала до Печерського районного суду Києва.

В.Янукович із 28 листопада 2016 року є підозрюваним у кримінальному проваджені за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених із метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

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