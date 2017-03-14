Україна готова до Євробачення-2017 - виконавчий директор конкурсу

У Києві відбулася зустріч делегацій країн-учасниць міжнародного конкурсу Євробачення-2017, в результаті якого Україна отримала хороші оцінки.

"Всі питання, які виникали протягом 7-8 місяців, були вирішені, і я гордий повідомити, що ми повністю готові до проведення конкурсу в травні", - повідомив виконавчий директор конкурсу Йон Ола Санд на прес-конференції у вівторок у Києві.

Делегації були ознайомлені з організаційною роботою, планом спеціальних подій, з тим, як буде організовано процес виступу і безпека учасників і гостей.

Зустріч глав делегацій країн-учасниць традиційно відбувається у березні і дозволяє командам краще підготуватися до участі в конкурсі. До складу делегацій входять виконавець, бек-вокалісти, автори пісні, танцюристи або інші артисти, глава прес-служби та інші, очолює делегацію керівник всієї команди, який контактує з організаторами конкурсу та Європейською мовною спілкою.