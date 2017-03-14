Україна ратифікувала угоду з Люксембургом про уникнення подвійного оподаткування

Верховна Рада ратифікувала Конвенцію між урядом України і урядом Люксембургу про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків на доходи і на капітал (законопроект №0125).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за відповідне рішення проголосували у вівторок 236 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

"Проаналізувавши операції суб'єктів господарювання, ми дійшли висновку, що Люксембург є одним з центрів інвестицій. Тому ратифікація між державами угоди і протоколу про уникнення подвійного оподаткування є дуже важливою і очікуваною для нас подією", - прокоментувала ратифікацію глава профільного парламентського комітету Ніна Южаніна.

Вона повідомила, що перед ратифікацією провела зустріч з офіційними представниками Люксембургу, на якій міністр закордонних справ цієї країни Жан Ассельборн наголосив, що Люксембург не є і ніколи не був офшорною країною, не потрапляв ні в які сірі або чорні списки. "І Україна, і Люксембург приєдналися до ініціативи Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) щодо протидії розмиванню податкової бази BEPS, тому ми маємо грати за однаковими правилами", - зазначив міністр. Він запевнив, що Люксембург готовий надавати Україні всю необхідну інформацію про операції українських суб'єктів господарювання в автоматичному режимі.

Як повідомлялося, підписання оновленої конвенції між Україною і Люксембургом про уникнення подвійного оподаткування відбулося 30 вересня 2016 року, і це завершило 19 річний переговорний процес.

Раніше з проханням прискорити підписання цього документа до українського Мінфіну зверталося ПАТ "Криворізький гірничо-металургійний комбінат" ArcelorMittal Кривий Ріг "(Дніпропетровська обл.).

За даними Мінфіну, угодою передбачено оподаткування дивідендів - за загальною ставкою 15%; для дивідендів, одержуваних компанією, що володіє не менше 20% капіталу компанії, яка ці дивіденди виплачує, - 5%.

Оподаткування процентів передбачено за загальною ставкою 10%; для відсотків, сплачуваних у зв'язку з продажем у кредит промислового, комерційного або наукового обладнання, - 5%; відсотків за банківською позикою - 5%.

Оподаткування роялті встановлено за загальною ставкою 10%, для роялті щодо авторських прав на наукові твори, патенту, торгової марки, секретної формули, процесу або інформації щодо промислового, комерційного або наукового досвіду - 5%.

Мінфін нагадував, що конвенцію було підписано ще у вересні 1997 року, проте в 1998 році Верховна Рада відхилила її ратифікацію, оскільки документ передбачав звільнення від оподаткування дивідендів і ставку оподаткування відсотків на рівні 2%.