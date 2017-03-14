Події

16:51 14.03.2017

Уряд України запровадив фото- і відеофіксацію техогляду авто

Кабінет Міністрів України удосконалив механізм процесу проведення перевірки технічного стану транспортних засобів суб'єктами здійснення їх обов'язкового технічного контролю.

Це закріплено постановою уряду №141 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 року №137 та від 31 травня 2012 року №512" від 10 березня 2017 року.

Документ, зокрема, передбачає, що виконавець здійснює фото- і відеофіксацію процесу проведення обов'язкового технічного контролю транспортного засобу, про що попереджає замовника.

Крім того, матеріали мають зберігатися протягом трьох років. Це унеможливить видачу протоколів перевірки без її здійснення та забезпечить накопичення об'єктивних відомостей про технічний стан авто.

"Прийняття відповідної постанови забезпечить проведення якісного та об'єктивного процесу проведення перевірки", - йдеться в поясненні до постанови.

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