Події

17:08 14.03.2017

Правоохоронці не порушили закону під час затримання озброєних людей на залізничній станції Кривий Торець

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що під час затримання озброєних людей на залізничній станції Кривий Торець у Донецькій області якихось порушень у діях правоохоронців не зафіксовано.

"За тією інформацією, яку я отримав від правоохоронних структур, порушень законності під час затримання людей та вилучення зброї, яка була у них усупереч положенню, - мисливську зброю не можна носити на вулицях, а тим паче в зоні АТО, де взагалі будь-яка зброя, крім тієї, яке є у військовослужбовців, заборонена. Ніяких порушень із боку правоохоронців нині не зафіксовано", - заявив Ю.Луценко на брифінгу в Києві у вівторок.

Водночас, за словами генпрокурора, якщо до нього звернуться постраждалі з медичними довідками про тілесні ушкодження, звернуться журналісти або буде надано якісь відеодокази, то, безумовно, буде зареєстровано кримінальне провадження і буде перевірено законність дій силових структур.

Як повідомлялося, 13 березня правоохоронці затримали в населених пунктах Торецьк, Щербинівка та Курдюмівка (Донецька обл.) понад 40 осіб. Станом на ранок вівторка, 14 березня, усіх їх відпустили.

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