Церемонія червоної доріжки на Євробаченні-2017 відбудеться на площі Конституції в Києві

Відкриття міжнародного конкурсу Євробачення-2017 у Києві відбудеться 7 травня на площі Конституції, біля Верховної Ради.

"7 травня - церемонія червоної доріжки й урочисте відкриття пісенного конкурсу Євробачення", - сказав креативний директор подій Євробачення-2017 Сергій Проскурня у вівторок у Києві.

За його словами, червона доріжка буде завдовжки 265 м, що є рекордом.

Організатори розповіли, що локацію було обрано з метою демонстрації Києва в сучасному та історичному розрізі.

Крім того, з 4 по 14 травня функціонуватиме Eurоvision village, локація, яка розмістить фанатів, гостей столиці та киян на вул. Хрещатик. Там буде розташована сцена, фанзона і зона фудкорту. "Це буде єдина публічна локація, де транслюватимуть півфінали і фінал", - розповів івент-менеджер заходу Кирило Воронов.

Крім того, в конгресно-виставковому центрі (КВЦ) "Парковий" буде розташована зона для акредитованих фанів і делегацій, яка також функціонуватиме з 4 по 14 травня.