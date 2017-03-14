Печерський суд не може розглядати справу про держзраду Януковича, підсудність визначить Апеляційний суд

Генеральний прокурор України Юрій Луценко зазначає, що для розгляду справи з обвинувачення екс-президента Віктора Януковича в державній зраді необхідне визначення її підсудності Апеляційним судом Києва.

На брифінгу в Києві у вівторок він пояснив, що жоден із суддів Печерського районного суду Києва, куди було направлено обвинувальний акт у справі В.Януковича про держзраду, не може розглядати його.

"Сьогодні Руслан Кравченко (прокурор Головної військової прокуратури - ІФ) передав (справу - ІФ) до Печерського суду, як це заведено з урахуванням місцезнаходження Генпрокуратури, але, наскільки нам відомо, Печерський суд розглядати цю справу не може, тому що судді цього суду брали участь у розгляді наших клопотань під час досудового слідства. Закон забороняє слідчим суддям брати участь у розгляді по суті", - пояснив генпрокурор.

Оцінюючи перспективи розгляду справи про держзраду В.Януковича судом, Ю.Луценко зазначив, що якщо проводити засідання двічі-тричі га тиждень, то цей процес можна закінчити протягом трьох-чотирьох місяців, наголосивши, що це питання перебуває виключно в компетенції суду.

Він також не виключив, що може виникнути питання про суд присяжних. "Ми готові до цього. Я спілкувався з київським міським головою. Необхідні дії буде здійснено. У нас є не лише в Печерському, а й в інших судах список присяжних, які можуть бути залучені до цього процесу", - сказав генпрокурор.

В.Янукович із 28 листопада 2016 року є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених із метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.