Ратифікація ВР конвенції з Люксембургом допоможе залучити нові інвестиції - Ассельборн

Ратифікація Верховною Радою України конвенції з Люксембургом про уникнення подвійного оподаткування сприятиме залученню нових мільярдних інвестицій в українську економіку.

Як повідомляється на офіційному сайті глави Української держави, про це заявив міністр закордонних і європейських справ Люксембургу Жан Ассельборн під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

Ж.Ассельборн привітав ратифікацію українським парламентом вищезгаданої конвенції.

Сторони також приділили окрему увагу співпраці Україна-ЄС з урахуванням стану імплементації угоди про асоціацію між Україною та ЄС і функціонування зони вільної торгівлі.

Як повідомлялося, Верховна Рада у вівторок 236 голосами ратифікувала Конвенцію між урядом України та урядом Люксембургу про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал (законопроект №0125).

Підписання оновленої конвенції між Україною та Люксембургом про уникнення подвійного оподаткуванні відбулося 30 вересня 2016 року, що завершило 19-річні переговори.

Раніше з проханням прискорити підписання цього документа до українського Мінфіну зверталося ПАТ "Криворізький гірничо-металургійний комбінат "ArcelorMittal Кривий Ріг".

За даними Мінфіну, угодою передбачено оподаткування дивідендів - за загальною ставкою 15%; для дивідендів, одержуваних компанією, що володіє не менше ніж 20% капіталу компанії, яка ці дивіденди виплачує, - 5%.

Оподаткування відсотків передбачено за загальною ставкою 10%; для відсотків, сплачуваних у зв'язку з продажем у кредит промислового, комерційного або наукового обладнання, - 5%; відсотків за банківською позикою - 5%.

Оподаткування роялті встановлено за загальною ставкою 10%, для роялті щодо авторських прав на наукові твори, патенту, торгової марки, секретної формули, процесу або інформації щодо промислового, комерційного або наукового досвіду - 5%.

Мінфін нагадував, що конвенцію було підписано ще у вересні 1997 року, проте в 1998 році Верховна Рада відхилила її ратифікацію, оскільки документ передбачав звільнення від оподаткування дивідендів і ставку оподаткування відсотків на рівні 2%.