Главу МЗС України очікують із візитом до Грузії в п'ятницю

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 17-18 березня відвідає з офіційним візитом Тбілісі.

Глава українського МЗС у рамках свого візиту зустрінеться з президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі, прем'єр-міністром Георгієм Квірікашвілі, головою парламенту Іраклієм Кобахідзе, з міністром закордонних справ Міхеілом Джанелідзе та іншими представниками керівництва Грузії, повідомили у вівторок журналістам у грузинському зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС Грузії зазначили, що П.Клімкін також зустрінеться з католикосом-патріархом Грузії Ілією II.

Крім того, у відомстві відбудеться розширена зустріч за участю глав МЗС Грузії та України, після якої міністри проведуть спільну прес-конференцію.