Україна і Туреччина планують збільшити товарооборот до $20 млрд

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим поставили за мету збільшити обсяг товарообороту між двома країнами до $20 млрд.

Як повідомляє у вівторок прес-служба Кабінету Міністрів України, про це йшлося на переговорах глав урядів України і Туреччини в Анкарі у вівторок.

Зазначено, що в 2016 році обсяг торгівлі між двома країнами перевищив $3 млрд.

"Та робота, яку ведемо сьогодні про узгодження і підписання угоди про вільну торгівлю, має привести до збільшення обсягів торгівлі, а також маємо спростити рух капіталу, прийняти усі необхідні рішення для захисту наших інвестицій, що дасть можливість нам підвищити наш потенціал як з точки зору промисловості, так і з точки зору торгівлі", - наводить слова В.Гройсмана прес-служба Кабміну.

Український прем'єр запропонував турецькому бізнесу активізувати роботу на українському ринку.

"Саме в інвестиційній сфері сьогодні відкриваються найбільші перспективи для подальшого економічного співробітництва між Україною і Туреччиною", - зауважив В.Гройсман.