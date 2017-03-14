Влада Львова знову заявляє про критичну ситуацію з вивезенням сміття

У Львові знову склалася критична ситуація з вивезенням відходів, повідомляє прес-служба Львівської міськради у вівторок.

Як зазначено в повідомленні, про це заявив на засіданні міської комісії з надзвичайних ситуацій директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Сергій Бабак.

"Агломерація, яка налічує більше ніж 1 млн людей, щодня продукує відходи, фізично не має куди їх вивозити. Замість того, щоб прийняти рішення і на тих полігонах, які є в Україні, по одній машині приймати відходи, роблять усе навпаки - штучно перекривають, зупиняють", - сказав С.Бабак.

За даними директора департаменту, на сьогодні відходи не вивозять із 25% майданчиків.

"Невивезеними залишаються 317 контейнерних майданчиків, що становить 25% від їх загальної кількості. Такий стан триває три тижні. Враховуючи потепління, подальша ситуація, якщо її не буде вирішено за допомогою державної влади, загрожує погіршенням санітарно-епідемічної ситуації в місті", - наголосив С.Бабак.

За даними прес-служби Львівської міськради, комісія ухвалила рішення повторно звернутися до Кабміну, Львівської ОДА з проханням врегулювати ситуацію з вивезенням відходів зі Львова.

Як повідомлялося, наприкінці січня поточного року Львівська міська комісія з надзвичайних ситуацій зверталася до уряду з аналогічним проханням у зв'язку з тим, що з міста кілька тижнів не вивозили близько 30% відходів. Тоді обласна комісія з НС ухвалила рішення провести одноразове очищення міста від відходів, які вивозили на полігони Львівської області та сусідніх областей.

Після цього також було ухвалено рішення виділити Львову ділянку в Яворівському районі для будівництва комплексу з переробки відходів, але влада міста заявила, що ця ділянка їй не підходить. За словами А.Садового, Львову потрібна ділянка площею до 35 га, щоб влаштувати там полігон із захоронення твердих побутових відходів.