Прем'єр України вітає рішення Анкари про заборону турецьким кораблям відвідувати Крим

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що рішення Туреччини про заборону турецьким кораблям відвідувати Крим є сигналом дружності між Україною і Туреччиною.

"Сьогодні в день візиту ми отримали ноту про заборону будь-яким турецьким суднам відвідувати окупований Крим. Це дуже міцний сигнал", - йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів України з посиланням на слова В.Гройсмана під час офіційного візиту до Туреччини у вівторок.

Глава українського уряду подякував Туреччині за підтримку України, її територіальної цілісності та незалежності.

Він також відзначив особливу роль Туреччини у підтримці кримських татар.

"Ваша позиція щодо кримських татар є дуже важливою для нас і ваше бажання підтримати в таких непростих умовах є свідченням найвищого ступеня дружності між нашими країнами", - сказав В.Гройсман.

Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим запевнив, що Туреччина підтримує Україну, засуджуючи анексію Криму та підтримуючи територіальну цілісність.

Він відзначив зусилля українського уряду, спрямовані на вирішення проблем кримських татар.