ВР проголосувала за закон про ухвалення рішень щодо зміни меж районів і міст за поданням Кабміну

Верховна Рада внесла зміни до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за закон №5520 на вечірньому пленарному засіданні у вівторок проголосували 232 народні депутати.

Закон вносить зміни до Земельного кодексу України, законів України про добровільне об'єднання територіальних громад, про місцеві державні адміністрації. Згідно із законом, рішення про встановлення і зміну меж районів і міст ухвалює Верховна Рада за поданням Кабінету Міністрів України.

До прийняття цих змін норма закону визначала, що це рішення ухвалює ВР за поданням обласних рад, Київської та Севастопольської міськрад і Верховної Ради Автономної Республіки Крим.