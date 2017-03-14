Події

19:00 14.03.2017

ВР проголосувала за закон про ухвалення рішень щодо зміни меж районів і міст за поданням Кабміну

Верховна Рада внесла зміни до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за закон №5520 на вечірньому пленарному засіданні у вівторок проголосували 232 народні депутати.

Закон вносить зміни до Земельного кодексу України, законів України про добровільне об'єднання територіальних громад, про місцеві державні адміністрації. Згідно із законом, рішення про встановлення і зміну меж районів і міст ухвалює Верховна Рада за поданням Кабінету Міністрів України.

До прийняття цих змін норма закону визначала, що це рішення ухвалює ВР за поданням обласних рад, Київської та Севастопольської міськрад і Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

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