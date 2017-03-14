Луценко заявляє про достатність доказів для заочного засудження Януковича за держзраду

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє про достатність доказової бази для заочного притягнення до відповідальності за державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, справу слухатимуть у відкритому та змагальному судовому процесі.

"На сьогодні Генеральна прокуратура України упевнено звинувачує Віктора Януковича в державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і суверенітет України та приховуванні агресивної війни, яку розв'язала Російська Федерація проти нашої країни", - сказав генпрокурор на брифінгу в Києві у вівторок.

У свою чергу прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко розповів про доказову базу в цій кримінальній справі. "Доказами в кримінальному провадженні є свідчення понад 50 свідків, речові докази, документи, висновки експертів, відео- та фотодокази", - сказав він.

За словами Р.Кравченка, відповідно до листа В.Януковича президентові РФ Володимиру Путіну з проханням ввести війська в Україну, президент РФ запропонував Раді Федерації Росії надати йому дозвіл на використання Збройних сил РФ на території України.

"З огляду на другий лист В.Януковича, який було направлено на адресу Ради Федерації, і, керуючись зверненням президента РФ, Рада Федерації того самого дня, 1 березня 2014 року, своїм рішенням надала дозвіл на використання збройних сил Російської Федерації на території України. В результаті цих рішень, у результаті звернення громадянина Януковича, РФ використала збройні сили своєї держави на території України, внаслідок чого був окупований Крим", - зазначив Р.Кравченко.

Конкретизуючи суть обвинувачень, висунених В.Януковичу, прокурор сказав: "Янукович 1 березня 2014 року... для легалізації дій представників російської влади, для легалізації агресивної війни проти нашої держави, дій, спрямованих на окупацію наших територій, склав і підписав листа, в якому звернувся до президента Російської Федерації з проханням використати російські війська на території України".

"Ми зібрали достатньо доказів цієї ганебної зради, які має вивчити й оцінити наш суд. Звертаю увагу - у нас усе відбувається згідно з європейськими цивілізованими стандартами: провину буде доведено у відкритому змагальному прозорому судовому процесі. Ми, як сторона обвинувачення, робитимемо все, щоб цей процес саме таким і був та завершився результативно. Щоб закон і справедливість відчула вся Україна", - підсумував, у свою чергу, генпрокурор Ю.Луценко.