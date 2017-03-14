До Євробачення столичний МВЦ буде підготовлено для людей з обмеженими можливостями

У Києві Міжнародний виставковий центр (МВЦ), де заплановано проведення пісенного конкурсу Євробачення-2017, буде обладнано для людей з обмеженими можливостями, зокрема сцену, повідомив заступник керівника ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (НСТУ) Павло Грицак.

"Безумовно, буде оснащено (сцену - ІФ). Більше того, такий досвід уже був. Зокрема, в 2015 році від Польщі виступав учасник з обмеженими можливостями. Звичайно, всі необхідні умови буде створено і на сцені, і в усіх робочих зонах для артистів: і в репетиційній зоні, і в зоні налаштування звуку, і в оглядовій кімнаті, де відбувається перегляд виступу артистів", - розповів П.Грицак на прес-конференції в Києві у вівторок.

У МВЦ буде обладнано місця у двох секторах для людей з обмеженими можливостями, зокрема і колясочників.

П.Грицак поінформував, що з 22 по 28 березня триватимуть підготовчі роботи для початку монтажних робіт у МВЦ, а з 28 березня розпочнуться монтажні роботи.