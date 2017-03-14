Глава НБУ опинилася в меншості в Раді Нацбанку з питання депосертифікатів

Глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарева та два члени Ради НБУ Тимофій Милованов і Віктор Козюк не погодилися з критикою Ради щодо надмірного використання депозитних сертифікатів як інструменту монетарної політики.

"Ми вважаємо використання Нацбанком операцій із депозитними сертифікатами як основних інструментів монетарної політики оптимальним для надання обліковій ставці статусу реального орієнтиру ціни на гроші в умовах профіциту ліквідності у банківській системі України. У 2016 році Національний банк досяг відчутного прогресу в управлінні ставками міжбанківського кредитного ринку, таким чином удосконаливши першу ланку монетарного трансмісійного механізму", - йдеться в окремій точці зору цих трьох членів Ради НБУ щодо рішення Ради "Про діяльність правління НБУ щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики в 2016 році", яку оприлюднено на сайті регулятора.

При цьому вони зазначили, що використання стерилізації є поширеною практикою серед центральних банків країн, які накопичили міжнародні резерви та мають структурний профіцит ліквідності.

"Використання депозитних сертифікатів не заважає кредитуванню. Депозитні сертифікати є абсолютно ліквідним інструментом: комерційні банки можуть продати їх на вторинному ринку, використати як заставу під час кредитування, рефінансування. Тобто банки, які купують депозитні сертифікати, не обмежені в ліквідних коштах для проведення кредитних операцій", – вважають ці три члени ради НБУ.

За їхньою оцінкою, обговорення варіантів вибору монетарних інструментів НБУ має відбуватися "не в контексті квазіфіскальних практик, а в контексті їх ефективності в конкретний період часу, беручи до уваги макроекономічні тенденції, очікування економічних агентів, характер функціонування міжбанківського ринку тощо".