У зоні АТО у вівторок зафіксовано 54 обстріли українських позицій, три бійці дістали поранення і травми

У зоні проведення антитерористичної операції у вівторок станом на 18:00 зафіксовано 54 випадки обстрілів позицій українських військових, повідомили в штабі АТО.

"Починаючи з опівночі обстріли позицій сил АТО не припиняються. Загалом зафіксовано 54 випадки відкриття вогню, у тому числі з використанням зброї, забороненої Мінськими угодами", - йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО, оприлюдненому на офіційній сторінці в соцмережі Facebook у вівторок увечері.

На маріупольському напрямку, за інформацією штабу АТО, біля Мар’їнки вогонь вів танк, поблизу Павлополя та Чермалика - міномети калібру 120 мм. Двічі під обстрілами мінометів калібру 82 мм та БМП опинились опорні пункти у Водяному. У Гнутовому працював снайпер.

На донецькому напрямку, як повідомляє штаб АТО, по позиціях поблизу Авдіївки бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів і мінометів калібру 82 і 120 мм. Біля Зайцевого противник вів вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів і БТР. Опитне, Піски, Луганське бойовики обстріляли з гранатометів і кулеметів.

На луганському напрямку біля Кримського бив міномет калібру 120 мм, гранатомети і кулемети. На позиціях поблизу Новоолександрівки, Жовтого та Новозванівки активно діяли снайпери ворога.

"Поранено двох і травмовано одного бійця", - йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО.