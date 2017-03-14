Події

19:29 14.03.2017

Україна та Азербайджан готові поглиблювати співробітництво в торговельно-економічній сфері - Порошенко

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з делегацією Азербайджану на чолі з міністром економіки цієї країни Шахіном Мустафаєвим обговорив співробітництво в суднобудуванні, літакобудуванні, фармацевтиці та сільському господарстві.

"Сторони відзначили готовність поглиблювати взаємовигідне співробітництво у торговельно-економічній сфері", - повідомляє прес-служба президента України у вівторок.

Як зазначено, П.Порошенко позитивно оцінив динаміку відносин України та Азербайджану, яка стала можливою, зокрема, завдяки активізації двосторонніх контактів президентів країн.

У цьому контексті президент України назвав важливим проведення в 2017 році в Києві 12-го засідання Спільної міжурядової українсько-азербайджанської комісії з питань економічного співробітництва.

"Окрему увагу було приділено перспективним проектам співпраці в судно- та літакобудуванні, фармацевтиці, сільському господарстві", - йдеться в повідомленні.

Президент України подякував за підтримку Азербайджаном суверенітету і територіальної цілісності України та підтвердив незмінність позиції щодо підтримки Азербайджанської Республіки в питанні відновлення територіальної цілісності цієї країни в міжнародно визнаних кордонах.

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