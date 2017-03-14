Події

19:42 14.03.2017

Порошенко привітав воїнів-добровольців із професійним святом

Президент України Петро Порошенко привітав військовослужбовців і цивільних активістів із Днем українського добровольця.

"Дякую всім воїнам-добровольцям - тим, хто зараз працює в Національній поліції, служить в Національній гвардії, перевівся до лав Збройних сил, або займає активну громадянську позицію в цивільному житті", - написав П.Порошенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

Президент наголосив, що єдність і рішучість добровольців нині дуже потрібні Україні. " "Необхідні єдність та рішуча протидія спробам ворога, який зрозумівши неможливість подолати нас на фронті, намагається дестабілізувати ситуацію зсередини. Дякую кожному з вас за принципово тверду і чітку громадянську позицію та низький уклін кожному з вас від українського народу", - сказав П.Порошенко на відео, яке також було оприлюднено на його сторінці у Facebook.

14 березня в Україні відзначають День українського добровольця.

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