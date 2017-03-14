Українські працівники Сбербанку просять захисту у Порошенка

Трудовий колектив ПАТ "Сбербанк" (Київ), "дочки" Сбербанку Росії, звернувся до президента України Петра Порошенка по захист в умовах блокування його роботи та відсутності реакції на це правоохоронних органів.

"Трудовий колектив ПАТ "Сбербанк" закликає вас вжити невідкладних заходів для відновлення конституційних прав клієнтів і працівників, повноцінної роботи одного з провідних комерційних банків України", - йдеться у відкритому листі, поширеному у вівторок увечері.

Згідно з ним, у Сбербанку працюють понад 2 тис. українських громадян, він обслуговує більше ніж 1 млн українських клієнтів і за останні три роки сплатив до бюджетів усіх рівнів 1,8 млрд грн.

Трудовий колектив зазначає, що банк здійснює свою діяльність на підставі ліцензії Нацбанку України, суворо дотримуючись українського законодавства.

Працівники Сбербанку просять главу держави звернути увагу на те, що з 13 березня невідомі в кількості понад 100 людей заблокували вхід до центрального офісу банку в Києві, перешкоджаючи працівникам у доступі до робочих місць, а клієнтам - до здійснення банківських операцій.

У листі зазначено, що за фактом цих порушень банк неодноразово звертався до правоохоронних органів, проте з їхнього боку реакції та дій стосовно порушників закону не було.

"Ігнорування закону щодо українського комерційного банку, його колективу та клієнтів впливає не лише на роботу банку, а й на весь банківський сектор України, викликаючи недовіру вкладників та інвесторів до банківської системи в цілому. Більше того, це несприятливо позначається на інвестиційному кліматі в країні та оцінці ситуації в ній, її іміджі на міжнародній арені", - вважає трудовий колектив Сбербанку.

Як повідомлялося, представники націоналістичних організацій 13 березня в центрі Києва символічно замурували вхід до центрального відділення ПАТ "Сбербанк" на вул. Володимирській, 46. Вхід до будівлі закритий ролетами, група активістів звела перед входом символічну бетонну стіну. Мітингувальники закликали українську владу позбавити ліцензії російські банки в Україні. З метою безпеки роботу відділення банку було призупинено.

Окрім того, цими днями в кількох областях України невідомі заблокували роботу десятків банкоматів банків із російським капіталом, що діють на території країни. Як повідомляє Цивільний корпус "Азов", активісти закрили вітражі та двері банків наклейками, а банкомати залили монтажною піною.

Українські банки з російським капіталом, особливо підконтрольні державі, після анексії Росією Криму та військових дій на Донбасі неодноразово зазнавали нападів. Ситуація загострилася після того, як 7 березня 2017 року Сбербанк Росії повідомив про готовність обслуговувати осіб-власників "паспортів" невизнаних "ДНР" і "ЛНР" згідно з указом президента Росії Володимира Путіна.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков одразу ж виступив за закриття українського Сбербанку і зажадав невідкладних санкцій до нього з боку Нацбанку України. НБУ 7 березня заявив, що ініціюватиме застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку в Україні, якщо підтвердиться інформація про готовність материнського банку здійснювати обслуговування осіб-власників "паспортів" невизнаних "ДНР" і "ЛНР".

У наступні дні з'ясувалося, що приймати "паспорти" "ДНР"/"ЛНР" готові також й інші російські банки, зокрема "дочки" західних банків, які мають "сестринські" банки в Україні.

НБУ поки що зволікає з коментарем щодо нинішньої ситуації, тоді як українські банки, які мають пов'язані фінустанови в РФ, заявляють, що, чітко дотримуючись українського законодавства, не прийматимуть документів, виданих на непідконтрольних територіях.

Очікується, що питання санкцій найближчим часом розгляне Рада національної безпеки і оборони України.

Сбербанк (раніше - ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії", до цього - банк "НРБ") засновано в 2001 році. Його єдиним власником є Сбербанк Росії.

За даними Нацбанку України, на 1 січня 2017 року за розміром активів (48,356 млрд грн) він посідав шосте місце серед 93 банків, що діяли в країні.

Востаннє український Сбербанк, згідно з даними НБУ, отримував прибуток у 2014 році, який становив 0,11 млрд грн. Наступний 2015 рік фінустанова завершила з чистим збитком 6,23 млрд грн, а її чистий збиток за 2016 рік становив 2,82 млрд грн.