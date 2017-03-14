Глава Мінфіну обіцяє відсутність сюрпризів у тексті меморандуму з МВФ

Сюрпризів у меморандумі про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ) за програмою розширеного фінансування EFF, який буде оприлюднено після рішення ради директорів фонду про виділення чергового транша, немає, заявляє міністр фінансів Олександр Данилюк.

"У цьому меморандумі немає ніяких сюрпризів. Прописані всі ті реформи, які були визначені пріоритетними в попередніх меморандумах, в коаліційній угоді та в плані уряду", - такий коментар міністра поширила прес-служба відомства у вівторок.

О.Данилюк нагадав, що такі реформи були прописані в меморандумах МВФ і в 2008-му, і в 2009 році.

"Але тоді гроші брали, а реформи не робили. Це було дуже зручно. Саме тому зараз в Україні низькі пенсії та зарплати, безробіття та неадекватний бізнес-клімат. Потрібно було наважитися на складні реформи ще тоді, а не ховати голову в пісок", - наголосив глава Мінфіну.

Він зазначив, що більше затягувати вирішення цих питань не можна, тому уряд активно просуватиме системні зміни.

"Україні необхідна комплексна пенсійна реформа, яка буде справедливою та дозволить платити гідні пенсії. Треба посилювати антикорупційну політику, відновлювати приватизацію та в найшвидші терміни реалізовувати реформу ДФС. І це не вимоги МВФ, а наші пріоритети", - заявив О.Данилюк.

Він повідомив, що уряд розраховує в цьому питанні на підтримку парламенту.

Глава Мінфіну також нагадав, що співпраця з МВФ за останні два роки допомогла Україні стабілізувати фінансову систему: подвоїти резерви НБУ, підтримати курс гривни, скоротити дефіцит бюджету, вп’ятеро знизити інфляцію, а також повернутися до економічного зростання, яке в останньому кварталі 2016 року сягнуло 4,7%.

О.Данилюк ще раз уточнив, що оновлений меморандум про економічну та фінансову політику України у рамках програми EFF буде оприлюднено після рішення ради директорів МВФ про виділення чергового транша в $1 млрд, яке очікується 20 березня.

"І ті, хто зараз намагаються зробити з цього "зраду", добре знають про цю процедуру", - додав міністр.

Як повідомлялося, лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка очолювала уряд у 2008-2009 рр., зажадала невідкладно заслухати у Верховній Раді прем'єр-міністра Володимира Гройсмана щодо підготовлюваного до підписання меморандуму про співпрацю України з МВФ. Потім партія "Батьківщина" оприлюднила на своєму сайті проект меморандуму, проте Мінфін відмовився коментувати цей документ як неофіційний.