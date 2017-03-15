У Києві триває засідання РНБО щодо санкцій стосовно Сбербанку

У середу вранці члени Ради національної безпеки і оборони України зібралися на засідання щодо введення санкцій стосовно ПАТ "Сбербанк" (Київ), "дочки" Сбербанку Росії.

"Зараз почалося засідання РНБО щодо питання Сбербанку", - повідомило агентству "Інтерфакс-Україна"джерело в середу вранці.

Як повідомлялося, 14 березня глава МВС Арсен Аваков повідомив, що президент України Петро Порошенко в середу збирає Раду національної безпеки і оборони для розгляду питання можливих санкцій до української "дочки" Сбербанку Росії.

"Наскільки я знаю, президент на середу збирає РНБО. Думаю, що це питання (можливих санкцій до "дочки" Сбербанку Росії - ІФ) там буде внесено і розглянуто", - сказав він в ефірі одного з українських телеканалів у понеділок увечері.

А.Аваков висловив упевненість, що російські банки не можуть працювати в Україні за наявної ситуації, особливо після заяви про визнання "паспортів" ОРДЛО. "Думаю, що законним способом ми це питання врегулюємо", - вважає глава МВС.

Сбербанк (раніше - ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії", до цього - банк "НРБ") заснований у 2001 році. Його єдиним власником є Сбербанк Росії.

За даними Нацбанку України, на 1 січня 2017 року за розміром активів (48,356 млрд грн) він посідав шосте місце серед 93 банків, що діяли в країні.

В останній раз український Сбербанк, згідно з даними НБУ, отримував прибуток у 2014 році, що становив 0,11 млрд грн. Наступний 2015 рік фінустанова завершила з чистим збитком 6,23 млрд грн, а його чистий збиток за 2016 рік становив 2,82 млрд грн.