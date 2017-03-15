Сбербанк знизив ліміти видачі готівки та ввів 5% комісії за переказ валюти

Сбербанк (Київ) з 15 березня знижує ліміти видачі готівки в касах банку та банкоматах і вводить 5% комісію за переказ грошових коштів в іноземній валюті, називаючи це рішення вимушеним в умовах тиску на банк.

"У зв'язку з неправомірними діями третіх осіб щодо блокування головного офісу, завданням фізичної шкоди банкоматам банку, що спричинило порушення графіків інкасації відділень/банкоматів, повідомляємо про встановлення з 15 березня 2017 р. тимчасових лімітів на видачу готівкових грошових коштів з поточних рахунків фізичних осіб через касу банку в розмірі 30 тис. грн (еквівалент в інших валютах) за добу на одного клієнта", - йдеться в повідомленні фінустанови, оприлюдненому у вівторок.

Окрім того, з 15 березня 2017 р. Сбербанк установлює 5% (але не менше ніж $50/EUR50/RUR3000) тарифікації на перекази в доларах, євро, російських рублях і/або інших іноземних валютах з відкритих у банку поточних рахунків клієнтів - фізичних осіб на рахунки в інших українських банках.

Банк також вказує, що з 14 березня 2017 р. введено тимчасові ліміти на зняття готівкових коштів з карткового рахунка. Зокрема за картками, випущеними в рамках пакетів продуктів і послуг для фізичних осіб: "Універсальний", "Лояльний", "Зарплатний+" і "Спеціальний", а також за корпоративними картками ліміти встановлено на рівні 20000 грн за добу за гривневими рахунками і $800 або EUR800 за добу - за валютними рахунками.

За картками, випущеними в рамках пакетів "Статус", "Мегазарплатний" і "Престиж", ліміти становлять 50 тис. грн за добу - за гривневими рахунками і $2 тис. або EUR2 тис. за добу - за валютними рахунками.

Указані ліміти встановлено на зняття коштів як в Україні, так і за її межами. Ліміти на безготівкові розрахунки залишено без змін, вказує фінустанова.

"Звертаємо вашу увагу, що на сьогодні банк працює у штатному режимі та виконує всі свої зобов'язання перед клієнтами", - йдеться в повідомленні.

Сбербанк також уточнив, що депозитні сертифікати видаються в рамках законодавства без обмежень через каси банку, а термінові вклади фізичних осіб - без застосування комісії за зняття готівки. "Однак обсяг видачі коштів дорівнює встановленому тимчасовому ліміту на зняття готівкових коштів з поточних рахунків", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, представники націоналістичних організацій 13 березня в центрі Києва символічно замурували вхід до центрального відділення ПАТ "Сбербанк" на вул. Володимирській, 46. Вхід у будівлю було закрито ролетами, група активістів звела перед входом символічну бетонну стіну. Мітингувальники закликали українську владу позбавити ліцензії російські банки в Україні. З метою безпеки роботу відділень банку було тимчасово призупинено.

Окрім того, тими днями в кількох областях України невідомі заблокували роботу десятків банкоматів банків з російським капіталом, що діють на території країни. Як повідомляв "Цивільний корпус «Азов»", активісти закрили вікна та двері банків наклейками, а самі банкомати залили монтажною піною.

Українські банки з російським капіталом, особливо підконтрольні державі, після анексії Росією Криму та військових дій на Донбасі неодноразово зазнавали різних нападів. Ситуація загострилася після того, як 7 березня 2017 р. Сбербанк Росії повідомив про готовність обслуговувати осіб – власників "паспортів" невизнаних "ДНР" і "ЛНР" згідно з указом президента Росії Володимира Путіна.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков одразу ж виступив за закриття українського Сбербанку та почав вимагати швидких санкцій до нього з боку Нацбанку України. НБУ 7 березня заявив, що ініціюватиме застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку в Україні, якщо підтвердиться інформація про готовність материнського банку здійснювати обслуговування осіб – власників "паспортів" невизнаних "ДНР" і "ЛНР".

Протягом наступних днів з'ясувалося, що приймати "паспорти" "ДНР" і "ЛНР" готові також інші російські банки, зокрема "дочки" західних банків, які мають "сестринські" банки в Україні.

НБУ поки що не коментує ситуації, тоді як українські банки, що мають фінустанови, пов’язані з РФ, заявляють, що, чітко дотримуючись українського законодавства, не прийматимуть документів, виданих на непідконтрольних територіях.

Сбербанк (раніше - ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії", до цього - банк "НРБ") було засновано 2001 року. Його єдиним власником є Сбербанк Росії.

За даними НБУ, на 1 січня 2017 р. за розміром активів (48,356 млрд грн) він посідав шосте місце серед 93 банків, що діяли в країні. Сбербанк, за його даними, обслуговує понад 1 млн фізичних осіб в Україні.

Востаннє український Сбербанк, згідно з даними НБУ, отримував прибуток 2014 року, який становив 0,11 млрд грн. Наступний 2015 рік фінустанова закінчила з чистим збитком 6,23 млрд грн, а її чистий збиток за 2016 рік становив 2,82 млрд грн.