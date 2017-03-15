Держава Україна не бере участі в арбітражі ПриватБанку проти РФ у Гаазі

Інформація про нібито активне залучення України до міжнародних судових справ, ініційованих ПриватБанком проти Російської Федерації про відшкодування збитків від втрати банківського бізнесу і активів у результаті незаконної анексії Криму, є неправдивою, повідомило Міністерство фінансів України.

"Держава Україна не бере участі в справі за позовом ПАТ КБ "ПриватБанк" та ТОВ "Фінансова компанія "Фінілон" проти РФ", - наголошується в релізі відомства у вівторок ввечері.

Мінфін уточнює, що позовну заяву було ініційовано позивачами відповідно до Арбітражного регламенту Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (UNCITRAL, United Nations Commission on International Trade Law) про порушення їхніх прав, передбачених угодою між урядами України і РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій від 27 листопада 1998 року.

Як повідомлялося, Міжнародний арбітражний суд в Гаазі (Permanent Court of Arbitration) наприкінці лютого цього року визнав зобов'язання Росії щодо захисту українських інвесторів у Криму після його анексії згідно з двостороннім російсько-українським договором про захист інвестицій.

Уперше такий розгляд проти РФ було ініційовано за позовом екс-співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського і ТОВ "Аеропорт" Бельбек "13 січня 2015 року. Позивачі заявили, що РФ порушила свої зобов'язання, що випливають із зазначеного договору, шляхом вживання з лютого 2014 року заходів, що позбавили позивачів прав власності, договірних та інших прав із експлуатації пасажирського термінала для комерційних перельотів аеропорту "Бельбек" у Криму.

Коломойський повідомив про наявність у нього до 2020 року контракту на управління пасажирським терміналом аеропорту "Бельбек" (Севастополь), націоналізованим Росією після анексії Криму. Він зажадав від РФ компенсації втрат у вигляді можливого доходу від термінала. Йдеться про суму в $15 млн.

Потім, 13 квітня 2015 року, такий арбітражний розгляд проти РФ ініціювали ПриватБанк і ТОВ "Фінансова компанія "Фінілон", оскільки анексія Росією Криму не дозволила позивачам продовжити свій банківський бізнес у Криму.

Після слухання про юрисдикції і допустимості (в Женеві 12-14 липня 2016 року) склад арбітражу запросив сторони доповнити свої письмові позиції в термін до 14 жовтня 2016 року. Позивачі надали свої письмові доповнення 14 жовтня 2016 року, тоді як РФ не надала жодних доповнень. Наприкінці лютого арбітраж ухвалив проміжне рішення про юрисдикції.

Гаазький арбітраж розглядає ще кілька таких позовів від компаній, пов'язаних з екс-акціонерами ПриватБанку, зокрема, "Укрнафти" і ТОВ "Стабіл", які втратили в Криму нафтобізнес, екс-голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета і 18 компаній, які втратили в Криму активи в сфері нерухомості. Всі ці справи також дійшли до етапу слухань про юрисдикцію, проте рішення за ними ще не ухвалювалися.

Глава правління націоналізованого наприкінці 2016 року ПриватБанку Олександр Шлапак в інтерв'ю "Економічній правді", що вийшов минулого тижня, повідомив, що після націоналізації фінустанова продовжило співпрацю з адвокатами, які були найняті раніше. "Сьогодні ми розділили кейс: нас цікавить лише наш портфель, окремо від сукупних втрат бізнесу колишніх акціонерів", - уточнив він.

За його словами, кримські активи банку в розмірі, за сьогоднішніми оцінками, близько 14 млрд грн, були конфісковані місцевою владою, а вкладники приблизно на 10 млрд грн, якщо перерахувати за сьогоднішнім курсом, залишилися.