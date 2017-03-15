Події

10:34 15.03.2017

"Укрзалізниця" спростовує інформацію про залізничне сполучення з непідконтрольними територіями

ПАТ "Укрзалізниця" заявляє, що залізничним транспортом не перевозяться вантажі на тимчасово непідконтрольну територію України і назад, повідомляє Департамент інформаційної політики та зв'язків із громадськістю "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця спростовує інформацію, поширену окремими засобами масової інформації, зокрема, телеканалом "1+1", про залізничне сполучення з непідконтрольними територіями", - йдеться в повідомленні.

"Будь-яке відновлення залізничного сполучення з тимчасово непідконтрольної території можливе виключно після ухвалення рішення на вищому державному рівні", - наголошують в "Укрзалізниці".

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