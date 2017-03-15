Події

10:36 15.03.2017

Бойовики за минулу добу понад сто разів обстріляли позиції сил АТО

Бойовики за минулу добу 106 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook у середу вранці.

"Загалом зафіксовано 106 обстрілів, з них 44 з використанням мінометів, двічі - танків і один раз - артилерії калібром 122 мм. За добу поранено шість українських бійців і одного травмовано", - йдеться в повідомленні.

Найбільше обстрілів зафіксовано на маріупольському напрямку, де під мінометним вогнем ворога опинилися позиції сил АТО в районі Водяного, Павлополя і Гнутового. У Мар’їнці вів вогонь танк, у Водяному, Широкиному та Березовому - БМП. Активізувалися снайпери неподалік Гнутового, Новомихайлівки та Широкиного.

На донецькому напрямку найгарячіше було в районі Авдіївки, де противник інтенсивно вів вогонь по укріпленнях з кулеметів, гранатометів різних систем, мінометів, а потім ще і з танку. По позиціях поблизу Зайцевого, Опитного, шахти "Бутовка", Луганського, Троїцького та Кам'янки ворог бив із гранатометів і мінометів, а біля Луганського – з артилерії калібром 122 мм.

На Луганщині по опорних пунктах біля Кримського били міномети калібром 120 мм, гранатомети й кулемети. На позиціях під Новоолександрівкою, Жовтим і Новозванівкою діяли ворожі снайпери.

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