Події

10:45 15.03.2017

НКРЕКП пропонує скасувати плату за лінійну складову у випадку нестандартного приєднання до електромереж

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), пропонує скасувати плату за лінійну складову у випадку нестандартного приєднання до електромереж (потужність приєднання від 160 кВт до 5 МВт), повідомляється на сайті регулятора.

Таким чином, за пропозицією НКРЕКП, споживачі платитимуть за приєднання тільки за фіксованими ставками (на сьогодні затверджені комісією на рівні 3,7-11,3 тис. грн/кВт з урахуванням ПДВ).

Крім того, НКРЕКП пропонує ввести матеріальну відповідальність обленерго за перевищення встановлених термінів виконання нестандартних приєднань споживачів. Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті регулятора, в разі перевищення терміну 30 днів обленерго доведеться зробити "знижку" вартості приєднання на 10%, в разі перевищення терміну 60 днів - на 20%, терміну 120 днів - повернути клієнтові гроші та виплатити пеню.

Ще одне нововведення, запропоноване НКРЕКП, стосується приєднання до мереж електрогенерувальних установок - стандартні ставки для них множитимуться на знижувальний коефіцієнт. За пропозицією регулятора, для визначення такого коефіцієнта враховуватиметься кореляція погодинного графіка виробництва/споживання електроенергії у відповідній області, а також дефіцит/профіцит електроенергії в області.

Регулятор має намір винести відповідні проекти постанов на своє засідання 21 березня.

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