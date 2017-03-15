"Миронівський хлібопродукт" продав активи в Криму за $77,5 млн

Сума операції з продажу кримських активів агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" становила $77,5 млн, повідомляється в звіті компанії на сайті Лондонської фондової біржі у середу.

У результаті угоди компанія повністю припинила свою діяльність у Криму, її виробничі потужності у птахівництві та із переробки м'яса скоротилися на 6,5% і 12,6% відповідно.

Згідно з повідомленням, Рада директорів уповноважила керівництво МХП проводити переговори з продажу кримських компаній. Наприкінці грудня 2016 року згідно з рішенням Ради директорів керівництво МХП взяла на себе зобов'язання реалізувати плани з продажу трьох кримських компаній. Операція була завершена 17 лютого 2017 року. Збиток від знецінення активів було визначено в сумі $35,15 млн.

Сукупна балансова вартість активів оцінювалася в $88,4 млн.

Як повідомлялося, наприкінці лютого 2017 року "Миронівський хлібопродукт" повідомив про продаж кримських АТ "Дружба народів Нова", "Кримська фруктова компанія" і ТОВ "Дружба Народів".

Кошти від угоди будуть спрямовані на додаткові інвестиції і розширення виробництва курячого м'яса і/або розширення земельного банку МХП.

Агрохолдинг зазначав, що вартість операції відповідає справедливій ринковій вартості цих компаній.

"Миронівський хлібопродукт" є найбільшим виробником курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки.

Чистий прибуток МХП у 2016 році становила $69 млн проти чистого збитку в $113 млн у 2015 році, виторг компанії за минулий рік збільшився на 7% - до $1,135 млрд.