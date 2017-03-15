Ryanair у жовтні запустить рейси за чотирма напрямками з Києва

Найбільший європейський лоу-кост авіаперевізник Ryanair в жовтні поточного року має намір запустити рейси за чотирма напрямками з Києва.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", таку інформацію офіційно оприлюднив комерційний директор компанії Девід О 'Брайен під час брифінгу в Києві в середу.

За його словами будуть запущені рейси до Ейндховена, Лондона, Манчестера і Стокгольма. Загалом заплановано 15 рейсів на тиждень зпа цими напрямками. Вартість квитків становитиме від EUR19,99. Така ціна діятиме на польоти в жовтні і листопаді за умови придбання до 16 березня.

Д. О'брайен зазначив, що Україна буде 34-ю країною в мережі компанії.

"У цьому році ми перевеземо 120 млн пасажирів і протягом наступних восьми років будемо додавати до потоку по 10 млн пасажирів на рік", - сказав він.

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