Події

11:34 15.03.2017

Порошенко пропонує РНБО України тимчасово припинити транспортне сполучення з окупованими територіями Донбасу

Президент України Петро Порошенко пропонує Раді національної безпеки і оборони (РНБО) тимчасово повністю припинити транспортне сполучення з окупованою територією Донбасу.

"Пропоную РНБО прийняти рішення про тимчасову повну зупинку транспортного, і не лише залізничного, сполучення з окупованою територією. Воно діятиме доти, доки окупанти не повернуть під юрисдикцію України вкрадені українські підприємства", - йдеться у виступі президента на РНБО, розміщеному на сайті глави держави.

За його словами, ситуація на сході України суттєво погіршилася, Росія визнала паспорта так званих "ЛНР-ДНР".

"А їхнє самопроголошене керівництво конфіскувало, захопило українські підприємства. Попередня вартість відібраних активів дорівнює $2 млрд. Частина власників, слід віддати їм належне, згорнули виробництво. А ті, хто його продовжує, звичайно ж, нехай і не розраховують на реалізацію товарів в Україні", - сказав П. Порошенко.

Він додав, що завдяки зусиллям блокувальників і терористів Україна втратила свої підприємства "і це, на жаль, створило нову реальність".

Винятком, за словами глави держави, мають бути лише гуманітарні вантажі.

"Виняток буде зроблено лише для гуманітарних вантажів – українських, міжнародних організацій - ООН, Червоного Хреста та інших ліків, товарів першої необхідності. Ми не повинні допустити погіршення гуманітарної ситуації на окупованих територіях", - наголосив П. Порошенко.

ВАЖЛИВЕ

НБУ і СБУ мають протягом доби проаналізувати та внести пропозиції щодо банків, у капіталі яких є частка держбанків РФ

Порошенко: Правоохоронці затримуватимуть усіх учасників блокади зі зброєю

Унаслідок конфлікту на блокпосту в Слов'янську постраждали 7 поліцейських

Ryanair у жовтні запустить рейси за чотирма напрямками з Києва

Бойовики за минулу добу понад сто разів обстріляли позиції сил АТО

ОСТАННЄ

"Миронівський хлібопродукт" продав активи в Криму за $77,5 млн

НКРЕКП пропонує скасувати плату за лінійну складову у випадку нестандартного приєднання до електромереж

Керівники операції в Княжичах будуть звинувачені в тяжких злочинах - Луценко

"Укрзалізниця" спростовує інформацію про залізничне сполучення з непідконтрольними територіями

Держава Україна не бере участі в арбітражі ПриватБанку проти РФ у Гаазі

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
лампочки купить
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА