Порошенко пропонує РНБО України тимчасово припинити транспортне сполучення з окупованими територіями Донбасу

Президент України Петро Порошенко пропонує Раді національної безпеки і оборони (РНБО) тимчасово повністю припинити транспортне сполучення з окупованою територією Донбасу.

"Пропоную РНБО прийняти рішення про тимчасову повну зупинку транспортного, і не лише залізничного, сполучення з окупованою територією. Воно діятиме доти, доки окупанти не повернуть під юрисдикцію України вкрадені українські підприємства", - йдеться у виступі президента на РНБО, розміщеному на сайті глави держави.

За його словами, ситуація на сході України суттєво погіршилася, Росія визнала паспорта так званих "ЛНР-ДНР".

"А їхнє самопроголошене керівництво конфіскувало, захопило українські підприємства. Попередня вартість відібраних активів дорівнює $2 млрд. Частина власників, слід віддати їм належне, згорнули виробництво. А ті, хто його продовжує, звичайно ж, нехай і не розраховують на реалізацію товарів в Україні", - сказав П. Порошенко.

Він додав, що завдяки зусиллям блокувальників і терористів Україна втратила свої підприємства "і це, на жаль, створило нову реальність".

Винятком, за словами глави держави, мають бути лише гуманітарні вантажі.

"Виняток буде зроблено лише для гуманітарних вантажів – українських, міжнародних організацій - ООН, Червоного Хреста та інших ліків, товарів першої необхідності. Ми не повинні допустити погіршення гуманітарної ситуації на окупованих територіях", - наголосив П. Порошенко.