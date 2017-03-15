НБУ і СБУ мають протягом доби проаналізувати та внести пропозиції щодо банків, у капіталі яких є частка держбанків РФ

Національному банку України і Службі безпеки україни доручено протягом доби внести пропозиції щодо банків із російською часткою в капіталі, зокрема щодо введення санкцій, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Турчинов.

"Національному банку України, Службі безпеки України доручено провести аналіз діяльності банківських установ України, в капіталі яких є частка державних банків РФ, і протягом доби внести відповідні пропозиції, зокрема про введення проти них санкцій", - сказав О. Турчинов за результатами засідання РНБО в середу, повідомила прес-служба РНБО.