Події

12:15 15.03.2017

РНБО підтримала тимчасове повне припинення транспортного сполучення з окупованими територіями Донбасу

Рада національної безпеки і оборони України підтримала тимчасове припинення транспортного сполучення з непідконтрольними територіями Донецької та Луганської областей у зв'язку із захопленням українських підприємств і загостренням ситуації в зоні АТО, заявляє секретар РНБО Олександр Турчинов.

"Констатуючи різку ескалацію російської агресії проти України, насильницьке захоплення українських підприємств, розташованих на території окремих районів Донецької та Луганської областей, усвідомлюючи посилення загроз економічній та енергетичній безпеці України, спровоковане свідомими діями терористів, і враховуючи те, що РФ почала на державному рівні визнавати "документи" самопроголошених республік, з метою захисту прав і свобод громадян України та гарантування національної безпеки України РНБО вирішила: тимчасово, до реалізації пунктів 1-2 Комплексу заходів щодо виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, а також до повернення під українську юрисдикцію захоплених підприємств, припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення", - сказав О. Турчинов після закінчення засідання РНБО в середу.

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