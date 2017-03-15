Україна розгляне можливість створення технопарку за прикладом стамбульського - Гройсман

Влада України розгляне можливість створення технопарку за прикладом стамбульського Istanbul, йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів України.

Згідно з ним, у середу у рамках офіційного візиту до Туреччини прем'єр-міністр України Володимир Гройман у Стамбулі відвідав технопарк Istanbul та зустрівся з керівництвом Асоціацій підприємств оборонного та аерокосмічного комплексу SAHA Istanbul.

За словами В. Гройсмана, українська наука, особливо в аерокосмічному секторі, літакобудуванні, військовій сфері є дуже якісною і результативною.

Він зазначив, що Україна і Туреччина, об'єднавши свої можливості, є повністю самодостатніми, щоб виробляти спільний продукт.

За результатами зустрічі прем'єр-міністр України доручив "вивчити можливості створення технопарку в Україні за типом технопарку в Стамбулі, який розкриє весь потенціал української науки і технологій".

У свою чергу, керівництво технопарку Istanbul висловило готовність виділити безкоштовне місце в технопарку в Стамбулі для одного університету та підприємства України.