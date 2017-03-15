Події

12:26 15.03.2017

МВС, Нацполіції, Нацгвардії та СБУ доручено посилити протидію диверсійним проявам і порушенням громадського порядку

Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції, Національній гвардії та Службі безпеки України доручено вжити додаткових заходів щодо посилення громадської безпеки та протидії диверсійним і терористичним проявам, спробам порушення громадського порядку.

Як повідомляє прес-служба РНБО, про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов після засідання РНБО в середу.

О. Турчинов також зазначив, що керівництво антитерористичною операцією в Донецькій і Луганській областях має вжити вичерпних заходів щодо нейтралізації можливих збройних провокацій.

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