Порошенко категорично проти визнання частини Донбасу окупованою територією і запропонує Раді ухвалити інший закон

Президент України Петро Порошенко має намір ініціювати ухвалення Верховною Радою закону про відновлення територіальної цілісності країни.

"Ми пропонуватимемо інший закон, який відповідає національним інтересам України – закон про відновлення територіальної цілісності", - сказав П. Порошенко на засіданні РНБО в середу, повідомляє його прес-служба.

При цьому він виступив категорично проти юридичного визнання частини Донбасу окупованою територією.

"Юридично легалізувати це пропонується законом про окуповані території. Лише уявіть собі інші наслідки такої законодавчої ініціативи! Такий закон зруйнує Мінський процес, поховає міжнародні санкції проти Росії, оскільки вони прив'язані до Мінська. Місія ОБСЄ піде з Донбасу", - сказав П. Порошенко.

Він додав, що в цій ситуації Україна залишиться один на один з агресором на тлі неминучої ескалації військових дій.