Події

12:34 15.03.2017

У Штабі блокади торгівлі підтримують рішення РНБО і очікують його підписання Порошенком

У "Штабі блокади торгівлі з окупантами" підтримують рішення Ради національної ради безпеки і оборони України тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення сторін на Донбасі.

"Наскільки цей намір втілиться у серйозні рішення ми побачимо після підписання президентом України – ІФ) Петром Порошенком рішення РНБО", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці Штабу в соцмережі Facebook у середу удень.

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