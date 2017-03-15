У Штабі блокади торгівлі підтримують рішення РНБО і очікують його підписання Порошенком

У "Штабі блокади торгівлі з окупантами" підтримують рішення Ради національної ради безпеки і оборони України тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення сторін на Донбасі.

"Наскільки цей намір втілиться у серйозні рішення ми побачимо після підписання президентом України – ІФ) Петром Порошенком рішення РНБО", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці Штабу в соцмережі Facebook у середу удень.