Події

12:51 15.03.2017

Стець: РНБО заборонила вантажоперевезення з окупованим Донбасом, але про гуманітарні вантажі та переміщення людей не йдеться

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про тимчасове повне припинення вантажних перевезень з/до непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, проте воно не стосується гуманітарних вантажів і перетину лінії розмежування людьми, роз'яснив член РНБО, міністр інформаційної політики України Юрій Стець.

"Йдеться про переміщення вантажів, і в рішенні РНБО чітко вказано яких: гуманітарних це не стосується", - сказав Ю. Стець у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в середу вдень.

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