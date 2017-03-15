Від конфлікту на сході України потерпіли понад 33 тис. осіб - Моніторингова місія ООН з прав людини

Унаслідок конфлікту на сході України потерпіли понад 33 тис. осіб, свідчать дані, зібрані Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні.

"Загалом ми задокументували 33 тис. 146 жертв конфлікту серед мирного населення, військових і збройних груп", - повідомила голова місії Фіона Фрейзер під час презентації 17-ї доповіді місії в Києві в середу.

Вона зазначила, що кількість жертв конфлікту продовжує зростати, станом на сьогодні близько третини всіх травм, які люди дістають на сході України, - це поранення внаслідок обстрілу.

Крім того, у зоні конфлікту тривають незаконні затримання та викрадення людей.

"Людей продовжують затримувати по обидва боки лінії зіткнення. У нас є доступ до в'язниць і СІЗО на підконтрольних Києву територіях, і нам лише треба отримати доступ до в'язниць на непідконтрольних територіях. Самопроголошені "ЛНР/ДНР" продовжують позбавляти свободи невстановлену кількість людей. Є стурбованість, що ці люди можуть зазнавати жорстокого поводження, тортур, сексуального насильства", - зазначила Ф. Фрейзер.

Вона також акцентувала увагу на низькому рівні довіри до судової системи в Україні та важливості завершення судової реформи.

"Відповідальність за порушення прав людини критично важлива, вона залежить від функціонування незалежної судової системи. Генпрокуратура та військова прокуратура зробили важливі кроки щодо розслідування порушень прав людини, пов'язаних із конфліктом на сході: як щодо порушень, скоєних військовослужбовцями ЗСУ, так і скоєних збройними угрупуваннями", - сказала голова місії.

Ф. Фрейзер привітала зусилля уряду України щодо поліпшення доступу до соціально-економічних прав у всій країні, зокрема і для тимчасово переміщених осіб.

"Однак наголошуємо, що 160 тис. пенсіонерів, які живуть на непідконтрольних територіях, позбавлені пенсії з листопада 2014 року. Тому ми закликаємо уряд забезпечити доступ цих людей до соцвиплат, рекомендуємо розірвати зв'язок права на пенсію з реєстрацією статусу внутрішньо переміщених осіб", - заявила голова моніторингової місії.

Вона розповіла, що доповідь ґрунтується на інформації, зібраній у період з 16 липня 2016 року по 17 лютого 2017 року. "Ми розмовляли з 205 особами, які стали свідками або жертвами порушень прав людини на всій Україні. У 85% випадків ми продовжували стежити за станом їхніх справ, зокрема за ходом судових процесів", - поінформувала Ф. Фрейзер.