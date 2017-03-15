Події

13:15 15.03.2017

Україну найближчими днями очікують дощі з мокрим снігом, температурний фон не зміниться

Найближчої доби, 16 березня, погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти, вологе і прохолодне повітря, що переміщається з північного заходу Європи, повідомляє Укргідрометцентр.

Часом очікується дощ, у західних, північних і центральних областях з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5°, вдень 2-7° тепла, на півдні країни та на Закарпатті 6-11°; на високогір'ї Карпат вночі та вдень 0-5° морозу.

У Києві в четвер пройде дощ з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 16 березня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 13,7 градусів тепла у 1937 році, найнижча - вночі на позначці 18,0 градусів морозу в 1942 році.

У п'ятницю, 17 березня, по всій Україні, окрім західних областей, місцями очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла; у Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві також пройде невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0° тепла, вдень 5-7° тепла.

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