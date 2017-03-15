Семеро українських військових поранені та травмовані в зоні АТО за минулу добу – спікер Міноборони

Семеро українських військовослужбовців дістали поранення і травми в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі за минулу добу, 14 березня, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу семеро українських військовослужбовців поранені і травмовані", - сказав А. Лисенко на брифінгу в середу в Києві.

За його словами, на луганському напрямку бойовики здійснили 24 збройні провокації, з них шість – із застосуванням важкого озброєння. "Зокрема у Кримському, Новоолександрівці і Троїцькому бойовики випустили по позиціях сил АТО 40 мінометних мін", - повідомив А. Лисенко.

На донецькому напрямку на Світлодарській дузі незаконні збройні формування стріляли з мінометів і ствольної артилерії, у Зайцевому застосували стрілецьке озброєння, а вночі і важке. У районі Авдіївки бойовики випустили кілька десятків мінометних мін і танкових снарядів, унаслідок чого місто знову було знеструмлено, мобільний зв'язок працює з перебоями. "Противник також застосував міномети і в Пісках, і в Опитному. Загалом за добу на донецькому напрямку зафіксовано 41 обстріл, з них 20 - із застосуванням важкого озброєння", - повідомив спікер Міноборони.

На маріупольському напрямку в Мар’їнському районі Донецької області бойовики застосували танк і міномети, у Березовому - міномети і бронетехніку. "На ділянці Чермалик-Широкине по позиціях сил АТО противник випустив 130 мін. Загалом за добу на цьому напрямку зафіксовано 41 обстріл, їх них 14 - із застосуванням важкого озброєння", - повідомив А. Лисенко.