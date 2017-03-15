Жебрівський очікує роз'яснень щодо перетину КПВВ на Донбасі легковим автотранспортом

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський очікує роз'яснень щодо можливості перетину лінії розмежування цивільними особами на легковому автотранспорті, але вважає, що заборона на це не поширюється.

"По-перше, залізничними коліями не пропускатимуть продукцію і залізничні потяги не перетинатимуть лінію розмежування через Торець. По-друге, питання щодо автотранспорту: легкового транспорту. Наразі роз'яснень немає і я думаю, що ми не зупинимо перетин лінії розмежування якраз цивільними особами, оскільки вони можуть виявитися заручниками", - сказав П. Жебрівський в ефірі телеканалу "112.Україна" в середу вдень.

За його словами, наразі триває нарада у Державній прикордонній службі і після отримання додаткових інструкцій буде однозначно зрозуміло рішення щодо пропуску автомобілів.

"Якщо вони (люди – ІФ) не перевозитимуть товари, я переконаний, що вони матимуть можливість перетинати лінію розмежування у КПВВ", - сказав глава Донецької ОблВЦА.

Відповідаючи на запитання, чи зможуть цивільні особи як і раніше перетинати лінію розмежування через пункти пропуску, П. Жебрівський сказав: "Зараз триває нарада, десь через годину мені скажуть, які вказівки надані щодо контрольно-пропускних пунктів в'їзду виїзду".

При цьому він додав: "Піші точно зможуть, зараз лише треба врегулювати питання і зрозуміти, що з легковим транспортом. Наскільки я зрозумів з рішення РНБО, йдеться про перетин вантажів".

П. Жебрівський вважає, що цивільні особи "все-таки зможуть перетинати лінію розмежування на легкому автотранспорті".

За словами голови Донецької ОблВЦА, поліція готова виконати всі рішення РНБО, однак, можливо, для цього знадобиться залучення додаткових сил. "Думаю, що міністр Аваков і начальник поліції Князєв розуміють, що потрібні додаткові сили, щоб штатні співробітники хоч трохи відпочили від тієї напруженої роботи, яку виконують із забезпечення громадського порядку", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, що буде з тими, хто блокує залізницю, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації сказав: "По-перше, тих, хто скоював злочини, притягуватимуть до відповідальності. Тих, хто не скоював злочинів, не притягуватимуть. Переконаний, що ті, хто вступав у бійку, здійснював протиправні дії, мають понести адміністративну або кримінальну відповідальність. Що стосується мирних зібрань, то, я переконаний, що стосовно людей, які, зокрема, стоять у Бахмуті, ніякої відповідальності не буде, але вони мають дослухатися до слів президента і рішення РНБО".

Розповідаючи про те, що дасть рішення РНБО, П. Жебрівський висловив думку, що це допоможе зняти напруження. "Народні депутати, які ту займалися махновщиною, розперезалися неймовірно", - додав він.