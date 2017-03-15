Події

13:56 15.03.2017

Родич Парасюка у свідченнях вказав, що блокувальники залізниці отримують "500 грн за два дні" - Аброськін

Двоюрідний брат народного депутата Володимира Парасюка (фракція "Самопоміч") дав свідчення щодо блокади слідчим поліції Донецькій області, повідомив заступник голови Нацполіції, начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Шановні, а за чий рахунок "банкет"? Блокада стала вже сімейним бізнесом для організаторів. Залучають своїх, близьких і далеких родичів, що оплачують усі", – написав В. Аброськін на своїй сторінці в Facebook у середу вдень

Він додав: "Сьогодні, 15 березня 2017 року, Олексій Парасюк, двоюрідний брат "народного обранця", дав свідчення слідчим поліції Донецькій області: "500 гривень за два дні" і "все включено" - ось така ціна ідейних гасел "блокади".

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