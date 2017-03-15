Метпідприємства в квітні мають намір скоротити випуск сталі на 15%, прокату - на 16,7%, чавуну – на 21%

Металургійні підприємства України в квітні 2017 року очікують скорочення виплавки сталі на 15% порівняно із запланованими показниками у березні 2017 року - до 1,7 млн тонн до 2 млн тонн.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в об'єднанні металургійних підприємств України "Укрметалургпром" (Дніпро) за підсумками балансової наради в середу, план на квітень передбачає також зниження виробництва загального прокату на 16,7% - до 1,5 млн тонн (порівняно із запланованим на лютий об'ємом 1,8 млн тонн), виплавки чавуну - на 21%, до 1,5 млн тонн з 1,9 млн тонн.

Як зазначають в об'єднанні, такі прогнозні обсяги очікуються у разі збереження поточної ситуації в ГМК.

У довідкових матеріалах до засідання уточнюється, що в січні-лютому-2017 виробництво чавуну становило 3,5 млн тонн (91% до аналогічного періоду 2016 року), сталі - 3,8 млн тонн (98%) і прокату - 3,3 млн тонн (98%).

У лютому випуск чавуну становив 1,6 млн тонн (середньодобовий – 55,9 тис. тонн, мінус 5,8 тис. тонн/добу, або "мінус" 9% до січня), сталі – 1,7 млн тонн (61,1 тис. тонн, "мінус" 6,7 тис. тонн/добу, або "мінус" 10%), прокату – 1,5 млн тонн (53 тис. тонн, "мінус" 6,8 тис. тонн/добу, або "мінус" 11%).

Зниження обсягів виробництва в "Укрметалургпромі" пояснили повною зупинкою низки підприємств у зв'язку з блокадою залізничних шляхів у напрямку непідконтрольних територій Луганської та Донецької областей: Алчевський МК (зокрема КХП) зупинено 13 лютого 2017 року, Єнакіївський метзавод - 21 лютого, метзавод "Донецьксталь" - 26 лютого.

Крім того, Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча і Дніпровський меткомбінат зазнають дефіциту металургійного коксу, також пов'язаного з блокадою.

Повністю зупинено і Ясинівський КХЗ. Єнакіївський КХЗ "Макіївкокс" підтримує виробництво на мінімальному рівні (20% і 40% від звичайного) з гранично збільшеними періодами коксування і відвантаженням коксу на склад.

Проблеми є і в Авдіївського КХЗ, електропостачання якого забезпечується Зуївською ТЕС (енергохолдинг "ДТЕК"), розташованою на непідконтрольній території, але працює на вугіллі газових марок, що постачалися з підконтрольної території.

Поточний середньодобовий обсяг виробництва металопродукції (за 13 діб березня) на 7-9% нижче лютневих показників.

Як повідомляють в "Укрметалургпромі", станом на 14 березня 2017 року в роботі перебувають 17 з 28 доменних печей (61%), 13 конвертерів з 21 (62%), сім мартенівських печей з 9 (78%) і шість електропечей з 16 (38%). З 11 доменних печей, що перебувають у простої, чотири – у резерві, одна – на капремонті, шість виведені через блокаду. Крім того, сім доменних печей перебувають на тривалій консервації (не працюють понад рік).

Згідно з довідкою, обсяг поставок української залізорудної сировини (ЗРС) у лютому становив 2 млн тонн (менше на 570 тис. тонн до січня), а за два місяці року – 4,5 млн тонн (більше на 400 тис. тонн, або на 10%, до аналогічного періоду 2016 року).

Обсяг імпортних поставок ЗРС з РФ у лютому порівняно з січнем знизився на 60 тис. тонн - до 8 тис. тонн. За два місяці імпорт ЗРС становив 78 тис. тонн (менше на 500 тис. тонн, або на 86%, до аналогічного періоду 2016 року).

Експорт ЗРС у лютому становив 3,1 млн тонн, за два місяці - 5,9 млн тонн (92% від обсягу експорту в аналогічному періоді 2016 року).

Крім того, в лютому метпідприємствам поставлено 220 тис. тонн металобрухту (менше на 10 тис. тонн до січня), що становило 76% від розрахункової потреби. За два місяці поставлено 450 тис. тонн брухту (74% від потреби підприємств, 132% від обсягу поставок в аналогічному періоді 2016 року).

Запаси металобрухту на складах метпідприємств протягом лютого скоротилися на 15 тис. тонн та станом на 1 березня 2017 становили 105 тис. тонн.

На експорт в лютому було поставлено 8 тис. тонн металобрухту. Загалом за два місяці на експорт поставлено 18 тис. тонн брухту проти 10 тис. тонн за два місяці 2016 року.

Щодо імпорту за два місяці завезено 7 тис. тонн брухту.