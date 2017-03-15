ДТЕК повідомив про втрату контролю над підприємствами на НКТ

Енергохолдинг "ДТЕК" повідомив про втрату контролю над усіма своїми підприємствами на тимчасово неконтрольованих владою України територіях Донецької та Луганської областей (НКТ).

"Станом на 15 березня 2017 р. активи групи "ДТЕК", а саме ПрАТ "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", ТОВ "Моспінське ВПП", ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля", ТОВ "ДТЕК Східенерго" (ОП "Зуївська ТЕС"), ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго", ТОВ "Техремпоставка", ТОВ "ДТЕК Свердловантрацит", ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит", ТОВ "Електроналадка", ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" і ТОВ "ДТЕК Сервіс", що перебувають на НКТ, були вилучені так званими "ДНР" і "ЛНР", - йдеться в біржовому повідомленні ДТЕК.

Як уточнюють у прес-службі холдингу, директори всіх указаних підприємств отримали повідомлення про необхідність перереєстрації у так званих ДНР і ЛНР і початок інвентаризації майна.

"Від цієї миті ДТЕК не контролює роботу цих підприємств. Компанія вважає неприйнятною вимогу про перереєстрацію наших підприємств, ніякі форми тиску не змусять ДТЕК змінити юрисдикцію своїх активів", - ідеться в повідомленні прес-служби.

В енергохолдингу наголошують на неможливості роботи вказаних підприємств окремо від української економіки. "Підприємства, які працюють на неконтрольованій території, - частина єдиної української економічної інфраструктури. Розрив цього виробничого ланцюга зробить неможливою їхню роботу, у шахт Донбасу немає інших ринків збуту вугілля, робота поза правовим полем України спричиняє серйозні юридичні наслідки для всіх покупців продукції, постачальників устаткування та матеріалів для цих підприємств. Це фактично означає зупинку підприємств", - цитує прес-служба генерального директора ДТЕК Максима Тимченка.

ДТЕК має намір використати доступні механізми для допомоги співробітникам, що втратили роботу, і відновлення контролю над підприємствами на НКТ.

"ДТЕК намагатиметься зробити все можливе, щоб не залишити наших співробітників у біді, запропонувавши переведення та працевлаштування на інших підприємствах компанії. Я сподіваюся, що міжнародна судова система та верховенство права дозволять ДТЕК відновити управління. Тоді ми зможемо повернутися до повноцінної роботи", - резюмував М. Тимченко.

За фактом втрати контролю над підприємствами компанія звернулася до правоохоронних органів України, Державної фіскальної служби, податкових органів і державних фондів. Як додають у прес-службі, для захисту інтересів в українському та міжнародному правовому полі ДТЕК також залучив юридичні компанії.