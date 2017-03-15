"ЛЕО" з 20 березня має намір відключати бюджетні установи області через борги

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (ЛЕО) з 20 березня 2017 р. почне відключати від електропостачання бюджетні організації й установи області через борги за надану електроенергію, повідомила прес-служба компанії.

За її даними, станом на 1 березня заборгованість бюджетників за електроенергію становила майже 12,5 млн грн. Установи місцевих бюджетів мають заборгованість у розмірі 6,2 млн грн, державного - 6,3 млн грн.

"ЛЕО" переживає наймасштабнішу кризу у своїй історії, тому не може кредитувати боржників. Підприємство вже четвертий місяць не отримує грошей, оскільки всі надходження вилучаються внаслідок фінансових санкцій НКРЕКП, а рахунки компанії заарештовано через протиправні дії Державної виконавчої служби", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадують, що через фінансові проблеми, які виникли з покладеними на обленерго зобов'язаннями постачати електроенергію на непідконтрольну територію Луганської області, співробітників підприємства з 1 лютого переведено на триденний робочий тиждень. У компанії також немає коштів для закупівлі паливно-мастильних матеріалів і проведення ремонтно-відновлювальних робіт пошкоджених електромереж.

Станом на 1 березня 2017 року споживачі заборгували "ЛЕО" 5,5 млрд грн, з них майже 5 млрд грн, або понад 80%, заборгували споживачі з НКТ. Борг "ЛЕО" перед ДП "Енергоринок" становить приблизно 5,2 млрд грн.

Як повідомлялося, "ЛЕО" постачає електроенергію на НКТ у виконання постанови Кабінету Міністрів №263 від 7 травня 2015 р., хоча з липня 2016 року компанія втратила можливість провадити там господарську діяльність. При цьому всі заклики обленерго припинити постачання або знизити його до рівня оплати не були почуті владою, через що компанія перебуває у критичному становищі.

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" входить до групи компаній "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина, провадить діяльність у Луганській області.